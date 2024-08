O Douro tem grandes tomates e celebra os melhores coração de boi

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro arranca esta quinta-feira nos restaurantes da região, mas a apoteose está marcada para dia 23, com o concurso anual e encontro de produtores.

Esqueça o vinho. Por estes dias, o rei do Douro é o tomate coração de boi. E a região volta a organizar um concurso para pôr à prova as hortas e quintas tradicionais do Douro e ver quem tem os melhores tomates do ano, na suculenta variedade que é “a outra riqueza” deste “vale mágico”.

A Festa do Tomate Coração de Boi arranca esta quinta-feira com o Mês do Tomate nos restaurantes da região que, ao longo de Agosto, terão nas ementas pratos inspirados neste ingrediente sazonal (são 22 os espaços aderentes – ver caixa).

Mas a apoteose das celebrações, que este ano ganham “um novo impulso”, está marcada para 23 de Agosto, com a nona edição do Concurso do Tomate Coração de Boi, evento itinerante que este ano decorre na Casa de Mateus, em Vila Real. O júri da prova conta com “chefs de referência, enólogos, jornalistas e outros actores na área da gastronomia”, que vão eleger o melhor produtor do ano, numa iniciativa que procura, uma vez mais, “mostrar as qualidades superiores” deste fruto produzido no Douro.

A partir das 18h30, a festa prossegue com um jantar volante que “é já um apreciado ponto de encontro entre produtores de vinhos do Douro, visitantes e turistas, animado por uma mesa de sabores à volta do tomate e vinhos das quintas concorrentes”, detalha a organização em comunicado. A inscrição no jantar custa 60€ e a reserva e pagamento antecipado é obrigatório (via greengrape@greengrape.pt).

No dia anterior, a iniciativa lança ainda uma “novidade absoluta” que marca também “o primeiro momento de internacionalização” do projecto: um workshop com a italiana Erika Zandonai, “especialista na defesa e promoção de produtos tradicionais” e “conhecedora da cultura do tomate em Itália”, onde “faz sementeiras, cultiva as plantas, cozinha e transforma o tomate”, precisamente sobre a sua “experiência no tratamento e transformação deste fruto”.

Outro dos principais destaques desta edição é o lançamento do livro Tomate Coração do Douro – A outra riqueza do vale mágico, além do Guia de Boas Práticas para a produção do tomate coração de boi do Douro, e o mapa das quintas da região produtoras deste fruto (actualmente 38). São obras coordenadas e da autoria da Greengrape, empresa que promove o projecto de valorização deste produto, em colaboração de vários parceiros, nomeadamente as associações de desenvolvimento do Douro (Beira Douro, Douro Histórico e Douro Superior), que financiaram a iniciativa.

Já no dia 24 de Agosto, a Festa do Tomate À Capella volta ao adro da capela barroca de Arroios, aldeia de Vila Real, com prova de tomate coração de boi, e mercado de produtores locais, petiscos e degustação de vinhos do Douro.

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro é “um evento anual de valorização dos produtos autóctones e tradicionais da região vinhateira Património da Humanidade e de Trás-os-Montes” que, em oito anos, transformou “a época de produção do tomate” numa celebração que, apesar de se centrar no coração de boi, procura ir “muito além disso”, sublinha a organização. “É também um momento de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território e os seus produtos, o turismo e as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem.”

As características da região do Douro, com “muita luz e grandes amplitudes térmicas”, “reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”, motivando a criação do concurso, em 2016, por iniciativa de três amigos: Celeste Pereira, proprietária da empresa de comunicação e eventos Greengrape; Edgardo Pacheco, jornalista do PÚBLICO e actual curador do evento; e o produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva, da Quinta de Foz Torto.