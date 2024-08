Uma máquina para acertar em (quase) tudo à primeira e poupar também

Com o tempo cada vez mais contado, entre a vida laboral e os filhos, os hobbies, os cães, as obrigações parentais, as compras, o tempo no trânsito - e a lista podia continuar -, marcas, produtos ou experiências que garantam poupar tempo e dinheiro, são sempre bem-vindos. Por exemplo: no metro, para quê carregar o cartão várias vezes se podemos ter passe? E já todos chegámos à conclusão que faz mais sentido dedicar umas horas de meal prep no fim-de-semana para agilizar as refeições de vários dias da semana, do que estar todos os dias a pensar (e desesperar) no que vamos cozinhar para o jantar desse dia, não é verdade?

Esta tese leva-nos para o interior das nossas casas, nas tarefas diárias que se assumem como praticamente obrigatórias, como é o caso de lavar roupa. Sim, essa tarefa que não podemos saltar - ou, então, podemos, se formos à lavandaria, mas isso acresce custos, e não traz poupança efectiva. Mas há uma nova máquina de lavar roupa no mercado que está a revolucionar esta maneira de pensar - e agir.

Tem um depósito de detergente e amaciador que basta encher apenas uma vez, para que depois a própria máquina doseie automaticamente a quantidade necessária em até 26 lavagens seguidas, antes de precisar de ser novamente atestada. Além disso, remove as manchas mais difíceis numa só lavagem, mesmo com carga completa. É um festim de poupança no geral, quantitativa e qualitativa, esta que a máquina de lavar roupa GentlePower garante. Conheça as suas cinco vantagens supremas.

Vantagem número um: uma lavagem, eficácia total

Para quê repetir passos e funções se há uma máquina de lavar roupa que despacha várias tarefas numa só? Só esta premissa faz da GentlePower, novíssima na Hotpoint, uma vencedora na casa de partida. A primeiríssima qualidade a saber sobre ela é a Tecnologia Gentle Power, que lhe dá o nome, traduz-se num sistema de limpeza que leva a eficácia tão a sério que assegura que todas as fibras sejam alcançadas, graças a uma pré-mistura água e detergente borrifada directamente na roupa a partir de cima. Este sistema está disponível em ciclos delicados, para que a remoção completa das nódoas, mesmo com a máquina cheia, esteja sempre garantida. E aqui chegamos ao primeiro benefício: menos lavagens necessárias, mais tempo para os seus momentos de descontracção em casa, com a família.

Adeus alergias Foto Não é de somenos pensarmos em alergias, que, segundo os relatórios anuais da Direcção-Geral da Saúde, são cada vez mais frequentes. Saiba então que a GentlePower vem com um ciclo especialmente criado a pensar nas pessoas que sofrem de alergias ou que têm pele sensível, ao utilizar altas temperaturas e enxaguamento extra para remover os alergénios mais comuns, tais como pólen, pêlo de animais ou pó.

Vantagem número dois: eficiência energética garantida

No que toca a máquinas de lavar roupa, a eficiência energética é, quase sempre, um dos primeiros aspectos procurados pelos consumidores. A nova máquina de lavar roupa GentlePower tem classe de eficiência energética A -30%,o que significa que assegura menos 30% de consumo em comparação com o mínimo exigido para ser considerado classe A. Traduzindo para a prática, isto equivale a três lavagens em vez de quatro pela mesma quantidade de energia. A poupança na conta da electricidade é, portanto, a segunda grande vantagem deste electrodoméstico.

Vantagem número três: um depósito, 26 lavagens

Se está entre as pessoas que detestam ter detergentes à mostra, e que se cansam sempre que os têm de retirar dos armários, e nem querem pensar muito nesse aborrecido passo da rotina de limpeza da casa, a GentlePower conquista qualquer um só por este ponto. Basta encher a gaveta Push-to-Open e o sistema vai libertar automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador para até 26 lavagens. Ou seja, poupa até 30% de detergente em todos os ciclos, e só tem de fazer este passo de três em três meses, aproximadamente (fazendo as contas de 2 a 3 lavagens por semana). Uma vez abastecidos o detergente e o amaciador, os sensores detectam e dispensam a quantidade certa, com base nos programas seleccionados e o tipo de carga. Vantagem número três alcançada: escolher o programa, clicar, tudo começa a andar.

Foto O sistema de autodoseamento permite libertar automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador para até 26 lavagens, dependendo da carga e do ciclo escolhidos.

Vantagem número quatro: roupas engomadas e perfumadas

Mais uma vez, para quê lavar e passar a ferro se as roupas já saem praticamente lavadas? A GentlePower poupa uma das tarefas graças ao Steam 3.0 (ou Vapor 3.0), que tem três opções diferentes que utilizam o vapor para higienizar e refrescar as roupas da forma mais natural e delicada possível. O Steam Hygiene remove até 99,95% das bactérias, evitando a utilização de aditivos químicos, enche o tambor de vapor com a temperatura entre os 70º e os 80º durante 20 a 30 minutos; o Steam Refresh revigora a frescura da roupa com vapor em 20 minutos; e o Steam Finish mantém as roupas frescas no tambor até 6 horas, para que se estiver fora de casa, ao chegar, a roupa estar como que acabada de lavar. Resumindo, a roupa sai lavada, cheirosa, pronta a usar assim que secar - é esta a quarta vantagem.

Vantagem número cinco: design imbatível e ruído imperceptível

Imagine que quer passar um serão ao jantar, à mesa, com amigos e com música nas colunas, mas esta é sempre a hora que tem para lavar a roupa. Ou quem tem vizinhos chatos, que reclamam ao menor ruído mais fora de horas. Esta máquina de lavar roupa tem painéis laterais e motor silenciosos (a capacidade Direct Drive diminui as vibrações mesmo durante a fase de centrifugação), e em programas mistos tem a função extra silêncio activada, graças a um programa especial que trabalha a 60 dBA apenas. Somando a isto, a GentlePower foi desenhada para se enquadrar em qualquer casa, e ainda é feita com 87% de componentes recicláveis. Chegámos, enfim, à quinta vantagem: uma estética elegante e o silêncio - logo, sossego - garantido.