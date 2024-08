Turismo contribuiu com quase metade do crescimento real do PIB em 2023

PIB do Turismo aumentou 15,2% face a 2022 e 33,1% face a 2019 (pré-pandemia), em termos nominais, de acordo com a conta satélite do turismo divulgada pelo INE.

O sector do turismo, que bateu novos recordes no ano passado, foi “determinante” para o crescimento económico em Portugal, “contribuindo com quase metade (1,1 pontos percentuais) para o crescimento real do PIB em 2023 (2,3%)”. A conclusão surge na Conta Satélite do Turismo, publicada esta quinta-feira pelo INE, que engloba dados preliminares do ano passado.

De acordo com os dados apresentados pelo INE, estima-se que em 2023 o consumo turístico “tenha tido um contributo total (directo e indirecto) de 12,7% (33,8 mil milhões de euros) para o PIB e de 12,4% (28,7 mil milhões de euros) para o VAB [valor acrescentado bruto] da economia nacional”.

No ano em análise, o PIB do Turismo aumentou 15,2% face a 2022 e 33,1% face a 2019 (pré-pandemia), em termos nominais.

No entanto, como nota o INE, “há um forte efeito preço neste período”, caracterizado pela elevada inflação, “pelo que, em volume, o PIB do Turismo deverá ter-se situado 13,5% acima dos valores de 2019”.

Os novos dados apresentados pelo INE dão mais expressão aos recordes atingidos pelo sector do turismo em 2023, ano em que o consumo do turismo no território económico (CTTE) subiu, em termos nominais, 15,5%, chegando aos 43.683 milhões de euros.

Este indicador, que assumiu um peso de 16,5% no PIB, engloba tanto os visitantes não residentes como os visitantes residentes que viajam em Portugal e a “componente de consumo interno efectuada pelos visitantes residentes no país aquando de uma viagem turística no exterior do país (componente de consumo interno do turismo emissor)”.

Já o valor acrescentado bruto (VAB) gerado por este sector subiu 16% para 21.051 milhões de euros.

O dinamismo de crescimento do VAB e do CTTE foi superior, nota o INE, ao da economia nacional, “reforçando assim o seu peso relativo no total da economia e atingido máximos históricos”.

O elevado peso do turismo na economia portuguesa também pode ter um efeito negativo, como se verificou em 2020. Nesse ano, em que surgiu a pandemia de covid-19 e as viagens travaram a fundo, “o turismo foi responsável por cerca de dois terços do decréscimo do PIB nacional”, recorda o INE.

Numa comparação internacional, que só é possível com valores de 2022, o INE refere que Portugal foi o segundo país europeu “que registou maior importância relativa de procura turística no PIB”, com 15,6%, ficando apenas atrás da Islândia, com 17,4%. Em terceiro lugar fica a Espanha, com 12,5%.