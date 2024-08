Processo de reclamação de créditos do BES avança em Setembro

A análise às reclamações de créditos no âmbito do processo de insolvência do Banco Espírito Santo (BES) deverá conhecer avanços a partir de Setembro, altura em que os magistrados responsáveis pelo caso esperam que seja possível iniciar o julgamento das centenas de impugnações às listas de credores reconhecidos. O banco "mau" que resultou da resolução do BES mantém, ainda assim, um saldo negativo nas contas, sendo, para já, incapaz de satisfazer as obrigações para com os credores que tentam recuperar o dinheiro investido há dez anos.

