Lucros do Santander Portugal crescem 64,2% para 547,7 milhões

O Santander Portugal anunciou hoje lucros de 547,7 milhões de euros no primeiro semestre, mais 64,2% do que nos primeiros seis meses do ano passado.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente da Comissão Executiva do banco, Pedro Castro e Almeida, considerou que "são resultados muito positivos e fruto do trabalho de todos".

"O Santander continua a ser um banco muito rentável, continua a crescer de trimestre para trimestre em Portugal e conquistou este direito de crescer, e crescer organicamente, portanto não vamos ficar por aqui", acrescentou.

O resultado de exploração ascendeu a 854,8 milhões de euros, um aumento de 48,7% face ao mesmo período do ano passado, enquanto a imparidade líquida de activos financeiros ao custo amortizado ascendeu a -4,4 milhões de euros, que compara com -35 milhões registados no primeiro semestre de 2023.

O Santander Totta é detido pelo grupo espanhol Santander, que comunicou, na semana passada, um lucro de 6059 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 16% do que no mesmo período de 2023.