Lucro do Novo Banco cai 0,8% para 370,3 milhões

Provisão de 30 milhões relacionada com o “processo de transformação” do banco trava resultados do banco que sucedeu ao BES.

O lucro do Novo Banco caiu 0,8% nos primeiros seis meses do ano face a igual período de 2023, para 370,3 milhões de euros, anunciou hoje a instituição financeira.

A margem financeira do banco, que diz respeito à diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, subiu 13,5% em termos homólogos, para 594,9 milhões de euros.

No primeiro semestre, apesar de ter tido um aumento na ordem de 8,7% no seu produto bancário (753,0 milhões de euros), o resultado líquido do Novo Banco espelha um reforço das imparidades e provisões, que subiram 56,8%, para 87,8 milhões de euros.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), apesar de “as provisões para empréstimos a clientes registarem um decréscimo de 5,3 milhões face ao período homólogo”, “as provisões para outros activos e contingências aumentaram 37,1 milhões, reflectindo a provisão para o processo de transformação, no montante de 30 milhões, enquadrado no programa estratégico de inovação e simplificação que o banco tem em curso”.