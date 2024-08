Zheng Qinwen garante uma medalha olímpica para o ténis chinês

O cenário do estádio de Roland-Garros para o torneio olímpico de ténis dava a Iga Swiatek todo o favoritismo para conquistar a medalha de ouro. E nas meias-finais, a polaca que lidera o ranking mundial e já ergueu quatro taças Suzanne Lenglen nos últimos cinco anos naqueles courts de terra batida, defrontou uma adversária a quem tinha derrotado em todas as seis confrontações. Mas Zheng Qinwen, número oito do ranking e recente finalista no Open da Austrália, não ligou à teoria e confirmou os progressos recentes, derrotando a número um mundial, por 6-2, 7-5.

Swiatek comandou o segundo set por 4-0, mas acabou por perder a confiança e somar a primeira derrota nos courts de Roland-Garros desde 2021, ao fim de 25 vitórias consecutivas. No final, a desilusão da polaca foi tal que a entrevista ao Eurosport Polónia terminou abruptamente por não conseguir controlar o choro. Na final, a chinesa de 22 anos defrontará a vencedora do duelo entre a croata Donna Vekic e a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova. Quem perder irá discutir a medalha de bronze com Swiatek.

No torneio masculino, também Novak Djokovic (2.º ATP) recuperou de 0-4 e ainda anulou três set-points consecutivos a 3-5 na segunda partida, para vencer o grego Stefanos Tsitsipas (11.º), por 6-3, 7-6 (7/3). O sérvio de 37 anos vai pela quarta vez tentar chegar à final olímpica, tendo sempre perdido com o vencedor da medalha de ouro, e quebrou o seu próprio recorde de ser o mais velho semifinalista nos Jogos Olímpicos desde a reintrodução da modalidade, em 1988.

Pela frente, Djokovic terá outro adversário com uma esquerda batida a uma mão, Lorenzo Musetti. O tenista italiano, 16.º na hierarquia mundial, surpreendeu o alemão Alexander Zverev, campeão olímpico nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio e actual quarto no ranking ATP, impondo-se com um duplo 7-5.

Já Carlos Alcaraz vai, aos 21 anos, estrear-se numas meias-finais olímpicas. Sob o olhar da “sua” rainha Letícia, o tenista espanhol ultrapassou o norte-americano Tommy Paul (13.º mundial), por 6-3, 7-6 (9/7), após recuperar de 2-5 e salvar um set-point na segunda partida.

Na meia-final, Alcaraz defronta Felix Auger-Aliassime, responsável pela eliminação de Daniil Medvedev e o primeiro canadiano a atingir as meias-finais do torneio olímpico de ténis, ao derrotar o norueguês Casper Ruud, por 6-4, 6-7 (8/10) e 6-3.

A jornada olímpica desta quinta-feira ficou marcada pela despedida de Andy Murray. Um dia depois de Angelique Kerber terminar a carreira foi a vez do tenista escocês e igualmente ex-número um mundial despedir-se do ténis profissional. Presente apenas na prova de pares, Murray fez equipa com Dan Evans e, ao longo do torneio, salvaram oito match-points, mas não o nono, que deu a vitória aos americanos Taylor Fritz e Tommy Paul, por 6-2, 6-4.