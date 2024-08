Sp. Braga goleia israelitas e segue em frente na Liga Europa

Minhotos confirmaram vantagem construída em casa, com três golos na primeira parte. Maccabi Petah Tikva resistiu quase meia hora.

O Sp. Braga confirmou esta quinta-feira, com novo triunfo (0-5) - 0-7 no cômputo geral - sobre os israelitas do Maccabi Petah Tikva, em Sófia, na Bulgária, a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, fase em que os minhotos defrontarão o Servette, actual líder da Liga suíça.

Apesar do melhor início de jogo dos israelitas, período em que Matheus foi o elemento da formação portuguesa em destaque, com uma intervenção determinante, o Sp. Braga emergiu de forma contundente no último quarto de hora da primeira parte.

Adrián Marín (29'), na sequência de um livre lateral de Zalazar, colocou o Sp. Braga na frente com um cabeceamento que elevou a vantagem na eliminatória para 3-0, reduzindo a cinzas quaisquer esperanças do adversário.

Com Gorby Baptiste no lugar de João Moutinho, a equipa de Daniel Sousa ampliou a diferença por Roger (41'), após assistência de Bruma. A partir desse instante, com quatro golos de vantagem, o Sp. Braga tinha a eliminatória resolvida e encontro marcado para o próximo dia 8 com o Servette, na Pedreira.

Uma realidade que não impediu Zalazar de cavar um fosso ainda maior, marcando o 0-3 no último minuto de compensação (45+4').

Zalazar estaria de novo em destaque ao cruzar a bola que Galabov se encarregou de desviar e introduzir na própria baliza (62'), acelerando a gestão e as movimentações no banco de suplentes, com Zalazar, Horta e Roger a cederem a vez aos mais novos.

Bruma e Adrián Marín (admoestado) proporcionaram mais duas apostas, tendo o jogo caminhado para o fim sem outros motivos de interesse para além de uma última oportunidade de golo para os israelitas e um penálti de El Ouazzani (90+1'), a fechar.