Patrícia Sampaio vai combater pelo bronze em Paris

Afinal, ainda não será desta que o judo português vai sair da idade do bronze, mas ainda não se sabe em que era irá entra. Patrícia Sampaio falhou nesta sexta-feira o acesso à final de -78kg, ao perder com a italiana Alice Bellandi nas meias-finais, mas ainda vai lutar pela medalha de bronze, ainda nesta quinta-feira, com a japonesa Rika Takayama.

Patrícia Sampaio está perto de igualar um feito já alcançado por três judocas portugueses em Jogos Olímpicos – Nuno Delgado, em Sydney 2000, Telma Monteiro, no Rio de Janeiro 2016, e Jorge Fonseca, em Tóquio 2020, conquistaram medalhas de bronze.

Pela primeira vez em Paris, a judoca portuguesa teve um combate que foi até ao fim do tempo regulamentar, acabando por sofrer um waza-ari a 40 segundos do fim. Sampaio bem tentou atacar nos últimos segundos, mas a italiana defendeu-se bem.

Ainda assim, para a judoca de Tomar, este dia em Paris está a ser bem mais longo do que o seu primeiro dia olímpico, em Tóquio. No Budokan, há três anos, a judoca de Tomar caiu ao segundo combate frente à alemã Anna-Maria Wagner.

O caminho para a final começou ao início da manhã, sem gastar muita energia, derrotando em 20 segundos a queniana Zeddy Cherotich, a primeira mulher do seu país a participar no judo olímpico.

A portuguesa iria cruzar no combate seguinte com a francesa Madeleine Malonga, uma das judocas mais cotadas da categoria, vice-campeã olímpica em Tóquio e com largo currículo no circuito. O histórico de combates era equilibrado – três vitórias para Malonga, duas para Sampaio.

Mas o que se viu no tatami em Paris foi tudo menos equilíbrio. Malonga tinha o apoio do público, mas isso de nada lhe valeu perante a portuguesa, que, em menos de um minuto, fez uma projecção, seguida de imobilização que lhe valeu o ippon em 57 segundos.

Depois, veio a chinesa a chinesa Zhenzhao Ma, com ippon aos 49 segundos. Ou seja, “despachou” as três primeira adversárias em 126 segundos, menos de dois minutos.