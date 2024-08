Patrícia Sampaio na meias-finais, Jorge Fonseca eliminado

O judo português voltou a subir ao tapete nesta quinta-feira e, da sessão da manha, emergiu uma candidata às medalhas, Patrícia Sampaio, e um medalhado, Jorge Fonseca, que caiu ao primeiro combate.

Em -78kg, a judoca portuguesa apurou-se para as meias-finais, ao derrotar a chinesa Zhenzhao Ma, com ippon aos 49 segundos. Na sessão da tarde, a portuguesa vai enfrentar a italiana Alice Bellandi por um lugar na final.

Patrícia Sampaio começou bem a manhã sem gastar muita energia, derrotando em 20 segundos a queniana Zeddy Cherotich, a primeira mulher do seu país a participar no judo olímpico.

A portuguesa iria cruzar no combate seguinte com a francesa Madeleine Malonga, uma das judocas mais cotadas da categoria, vice-campeã olímpica em Tóquio e com largo currículo no circuito. O histórico de combates era equilibrado – três vitórias para Malonga, duas para Sampaio.

Mas o que se viu no tatami em Paris foi tudo menos equilíbrio. Malonga tinha o apoio do público, mas isso de nada lhe valeu perante a portuguesa, que, em menos de um minuto, fez uma projecção, seguida de imobilização que lhe valeu o ippon em 61 segundos.

Menos sorte teve Jorge Fonseca, que tinha sido medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. No seu primeiro combate em -100kg, o judoca do Sporting perdeu com Aaron Wolf, o campeão olímpico japonês, num combate muito táctico, sem muitos ataques, em que o nipónico acabou por vencer mesmo em cima dos quatro minutos.