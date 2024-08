Patrícia Sampaio conquista bronze em Paris

Primeira medalha portuguesa nos Jogos Olímpicos veio do judo e da judoca de Tomar, que bateu a japonesa Riko Takayama por um lugar no pódio.

Quase a fechar uma primeira semana olímpica que foi muito de frustração pouco de sucesso, Patrícia Sampaio conquistou nesta quinta-feira a primeira medalha para Portugal nos Jogos de Paris 2024, ao derrotar a japonesa Riko Takayama por um dos bronzes na categoria de -78kg.

Esta é a quarta medalha de bronze para judocas portugueses no torneio olímpico de judo, uma colheita que começou com Nuno Delgado em Sydney 2000 e que teve seguimento no Rio 2016, com Telma Monteiro, e em Tóquio 2020, com Jorge Fonseca.

Depois de uma estreia olímpica em Tóquio com uma derrota ao segundo combate, a judoca portuguesa teve um dia longo em Paris, avançou para a sessão da tarde invencível e esteve perto de chegar à final. Acabaria por ficar com a consolação do bronze, ao derrotar a experiente japonesa da categoria.

A portuguesa pontuou com waza-ari logo aos 70 segundos e passou o resto do combate a tentar resistir aos ataques de Takayama. Acabaria por pontuar outra vez aos 3m05s, garantindo a sua medalha olímpica e a primeira para Portugal nestes Jogos de Paris.

Antes do combate com Takayama, Sampaio teve uma manhã perfeita e nem sequer passou muito tempo no tatami, “despachando” as suas três adversárias no total de 126 segundos. Primeiro, derrotou em 20 segundos a queniana Zeddy Cherotich, a primeira mulher do seu país a participar no judo olímpico.

A portuguesa cruzou no combate seguinte com a francesa Madeleine Malonga, uma das judocas mais cotadas da categoria, vice-campeã olímpica em Tóquio e com largo currículo no circuito. Malonga tinha o apoio do público, mas isso de nada lhe valeu perante a portuguesa, que, em menos de um minuto, fez uma projecção pontuada com waza-ari, seguida de imobilização que lhe valeu o ippon em 57 segundos.

Depois, veio a chinesa Zhenzhao Ma, que Patrícia Sampaio derrotou com ippon aos 49 segundos, ganhando o acesso às meias-finais e à possibilidade de lutar pelo ouro. Mas a italiana Alice Bellandi acabaria por ser uma adversária bem mais difícil. Pela primeira vez, a judoca portuguesa teve um combate que foi até ao fim do tempo regulamentar, acabando por sofrer um waza-ari a 40 segundos do fim. Sampaio bem tentou atacar nos últimos segundos, mas a italiana defendeu-se bem.