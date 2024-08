Paris2024: Judoca Patrícia Sampaio vence vice-campeã olímpica e está nos quartos

A portuguesa Patrícia Sampaio apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final de -78 kg dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao vencer a francesa Madeleine Malonga, vice-campeã em título, na competição de judo na Arena Champ-de-Mars.

A judoca lusa (13.ª do mundo) contrariou o favoritismo de Malonga (sexta), uma das candidatas ao pódio no sexto dia da competição de judo, e venceu com um ippon ainda no primeiro minuto de combate.

Este foi o segundo combate da portuguesa, depois de na estreia ter derrotado também em poucos segundos a queniana Zeddy Cherotich, 22.ª inscrita e 74.ª do mundo.