Benfica e PSG chegam a acordo para a transferência de João Neves

Paris Saint-Germain e Benfica acordaram esta quarta-feira os termos da transferência do médio internacional português João Neves, de 19 anos, para o campeão francês - falta apenas a confirmação oficial -, negócio que renderá ao vice-campeão português 60 milhões de euros, verba a que poderá somar 10 milhões extras de objectivos.

O Benfica garante, igualmente, o regresso do médio Renato Sanches, de 26 anos, por empréstimo até final da temporada 2024/25. Uma cedência sem encargos, cabendo ao PSG pagar os ordenados do jogador que em 2016 foi transferido da Luz para o Bayern Munique. Segundo o jornal A Bola, o Benfica fica com opção de compra por dez milhões de euros.

Já o camisola 87, foi visto no aeroporto de Faro esta quinta-feira, acompanhado do seu agente Jorge Mendes. O destino será Paris, onde cumprirá exames médicos antes de assinar um contrato de cinco temporadas que deverá render ao jovem português um rendimento anual de 5 milhões de euros, dez vezes mais do que o auferido no Benfica, que poderá chegar aos 8 milhões, dependendo de variáveis e objectivos.

O médio tinha uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros e vínculo até 2028 com o Benfica, que, depois de um período de negociações com o emblema parisiense, aceitou a proposta final do PSG.

Em Paris, João Neves vai reencontrar Gonçalo Ramos, bem como os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha, companheiros na selecção nacional, ao serviço da qual Neves soma 9 internacionalizações.

No que se refere a Renato Sanches, que desde a saída do Benfica representou cinco clubes (Bayern Munique, Swansea, Lille, PSG e Roma), os responsáveis do clube "encarnado" acreditam que o médio poderá superar os recorrentes problemas físicos que o condicionaram na última época.