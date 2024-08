Arquivo, a livraria em Leiria onde (também) se dança

Um cravo gigante, feito em tecido pela artista Zélia Évora, anuncia a quem entra que a liberdade estará sempre a passar por ali, mesmo depois de encerradas as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. No caminho entre a cafetaria e o espaço da livraria propriamente dita, o cravo é apenas uma das obras que a Arquivo adquiriu a artistas nacionais, e que decoram um espaço global de 350 metros quadrados, desde a reabertura, há um ano. Os livros ganharam espaço, a galeria também, a cafetaria tornou-se maior, nasceu um anfiteatro para as apresentações e conversas, e apareceu uma esplanada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt