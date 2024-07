Duas ou três coisas que ainda é preciso dizer sobre Mísia

Enquanto nos vamos despedindo de Mísia, quase uma semana após a notícia da sua morte (as exéquias serão no dia 6 de Agosto, com cerimónia de homenagem e funeral no dia 7), vamos também lendo o que a propósito dela se escreveu ou disse, dos jornais às televisões e às rádios. Mas há sempre algo que fica por dizer, ou desdizer, e quem seguiu de perto a sua carreira desde o início (o que sucedeu no PÚBLICO, que surgiu em 1990, pouco antes do seu primeiro disco, o de 1991, com textos de Mário Jorge Torres, Fernando Magalhães ou Eduardo Prado Coelho) sabe bem das dificuldades que se lhe atravessaram no caminho, da estupidez lusitana que lhe pôs o carimbo de “estrangeira”, dos apupos que ouviu quando cantou pela primeira vez na Grande Noite do Fado após ser apresentada como “uma mulher estranha que quer mudar o nosso Fado”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt