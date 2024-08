Sexta na TV: Uma Caixa Negra, 120 batimentos e um filme de SpongeBob

CINEMA

Gremlins - O Pequeno Monstro

Star Movies, 21h15

Datado de 1984, este clássico da comédia de terror foi escrito por Chris Columbus e realizado por Joe Dante. Tornou conhecidas as pequenas criaturas que, com o seu poder destrutivo e a sua atitude sarcástica, arrasam uma pequena cidade americana na época de Natal. Em Kingston Falls, o inventor Rand Peltzer oferece ao seu filho Billy um presente de Natal muito original, um invulgar animal de estimação. Baptizado de Gizmo, o animal mostra-se simpático, inteligente e aparentemente inofensivo embora os donos tenham de respeitar três regras: o animalzinho não deve ser exposto à luz solar, não pode ter qualquer contacto com água e nunca pode ser alimentado depois da meia-noite. Acidentalmente, Gizmo molha-se e produz cinco criaturas que se transformam em monstros grotescos. Com Zach Galligan e Phoebe Cates. A seguir, passa a muito bizarra sequela Gremlins 2: A Nova Geração, de 1990.

120 Batimentos por Minuto

RTP2, 22h57

Paris, início da década de 1990. Um grupo de activistas esforça-se por captar a atenção da opinião pública para a epidemia de sida que, durante os últimos anos, causou a morte a milhares de pessoas pertencentes à comunidade homossexual. Face à inacção do Governo francês, que nada fez para prevenir o alastrar do VIH, alguns jovens criam a coligação Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power), para promover acções não-violentas em defesa da prevenção e do tratamento da doença. É neste contexto que Nathan, um jovem que se junta ao movimento, conhece Sean, um dos militantes mais fiéis e proactivos da Act Up. Realizado em 2017, este foi o filme-sensação da 70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri. A realização fica a cargo de Robin Campillo, cujo novo filme, A Ilha Vermelha, chega esta semana aos cinemas portugueses, segundo um argumento seu e de Philippe Mangeot, que foi presidente da Act Up francesa nos anos 1990.

SÉRIE

Naruto

Prime Video, streaming

Clássico do anime baseado na manga iniciada em 1999 por Masashi Kishimoto, uma das mais vendidas de sempre, esta série realizada por Hayato Date e escrita por Katsuyuki Sumisawa e Junki Takegami para o estúdio de animação Pierrot chega agora à Prime Video. Centra-se nas aventuras de Naruto Uzumaki, uma criança ninja com o sonho de vir a ser Hokage, o chefe da aldeia onde vive.

DOCUMENTÁRIO

A Irmandade da Sauna

TVCine Edition, 22h

Estreado no Festival de Cinema de Sundance (EUA) – onde recebeu o prémio de melhor realização de documentário – este filme marca a estreia em realização da estónia Anna Hints e fala-nos de um grupo de mulheres de várias idades que se junta numa sauna de fumo.Ali, criam uma espécie de irmandade e, sem vergonha ou julgamento, discutem os seus problemas pessoais e aconselham-se mutuamente, revelando as suas fragilidades mas também a sua coragem. Co-produção entre a Estónia, França e Islândia, mostra uma importante tradição na Estónia: as saunas de fumo, reconhecidas desde 2014 como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Faz parte da dupla de documentários Para Além do Corpo, que continua na próxima sexta-feira, com João Gabriel: The Last Day of Summer, de Bernardo Nabais.

TALK SHOW

Caixa Negra

SIC Radical, 22h25

Estreia da segunda temporada. Volta o programa de entrevistas de Catarina Matos, a humorista que, formada em psicologia, fez carreira na publicidade e depois, no Brasil, aprofundou a relação com os palcos e o humor. Nesta leva de episódios, fala com convidados como Sónia Balacó, Luana do Bem, Marco Horácio, The Legendary Tigerman, Pedro Tochas ou José de Pina.

INFANTIL

Salvar Bikini Bottom: O Filme da Sandy Cheeks

Netflix, streaming

Estreia. Depois de três filmes centrados no próprio SpongeBob, o protagonista da animação SpongeBob Squarepants, criação de Stephen Hillenburg no ar desde 1999, chega o primeiro spin-off da saga, centrado na esquila Sandy Cheeks, que usa um fato de mergulho. O filme, que mistura animação 3D e imagem real, foi realizado por Liza Johnson.