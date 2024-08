O Jazz em Agosto não muda e 40 anos depois ainda é “original e desafiador”

“A primeira década do Jazz em Agosto nos anos 1980 tem um significado especial por ter sido onde tudo começou, concertos inesquecíveis e revelações que terão deixado fortes recordações no público, uma súmula de músicos que trilhavam novas direcções”, explica Rui Neves, director artístico do festival que cumpre este ano a sua 40.ª edição. Refere então alguns distintos nomes dessa primeira década: “a Sun Ra Arkestra, o Quinteto de Dave Holland, o Sexteto de Steve Lacy, Cecil Taylor, Art Ensemble of Chicago, George Russell Living Time Orchestra, World Saxophone Quartet ou a Ornette Coleman Prime Time Band”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt