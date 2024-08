O adeus de Childish Gambino, sem drama e sem rasgo

Bando Stone & The New World, banda sonora do filme realizado e protagonizado por Donald Glover, marca a despedida, sem grande chama ou convicção, do seu alter ego musical, Childish Gambino.

É a banda sonora de um filme, Bando Stone & The New World, realizado e protagonizado por Donald Glover, Jessica Allain como actriz principal. É também o álbum de despedida de Childish Gambino, o autor da marcante This is America, música e vídeo, lançada em 2008, que ficará como marca de um tempo em que os Estados Unidos encararam de frente, novamente, o seu pecado original, a segregação, o racismo e toda a violência que canaliza. Childish Gambino, autor do magnífico Awaken, My Love!, festim de soul psicadélica, releitura de Funkadelic/Parliament e Sly and the Family Stone para o século XXI, é, claro, o alter ego musical de Donald Glover, celebrado por séries como Community ou a Atlanta que criou e que protagonizou entre 2016 e 2022, nome inscrito na nova vida eterna de Star Wars.