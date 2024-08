A humanidade esgota o “saldo” de recursos naturais da Terra esta quinta-feira

A humanidade esgota os recursos naturais do planeta esta quinta-feira, a 1 de Agosto, um dia mais cedo do que em 2023. Na sexta-feira passamos a utilizar os recursos previstos para 2025.

O Overshoot day, Dia da Sobrecarga do Planeta, chegou, em 2024, esta quinta-feira, a 1 de Agosto, 24 horas mais cedo do que em 2023. A data assinala o dia em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da Humanidade excede a capacidade do planeta Terra para gerar esses mesmos recursos ao longo de um ano.

A partir de sexta-feira, portanto, torna-se necessário utilizar os recursos naturais que só deveriam ser utilizados a partir de 1 de Janeiro de 2025, o que significa que estamos a utilizar 1,7 planetas, isto é, 70% mais do que a natureza nos oferece anualmente.

A Europa esgotou o “orçamento planetário” mais cedo, a 3 de Maio e, se todas as pessoas no mundo seguissem os padrões de consumo da União Europeia (UE), a humanidade esgotaria os recursos naturais do planeta disponíveis para o ano nesse mesmo dia. Por sua vez, Portugal esgotou os seus recursos a 28 de Maio.

Segundo a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, organização não-governamental de ambiente de âmbito nacional, o dia da sobrecarga do planeta é calculado dividindo a biocapacidade do planeta, a quantidades de recursos naturais que a Terra consegue gerar num ano, pela pegada ecológica da humanidade, o uso de recursos que faz durante um ano.

De acordo com dados da iniciativa #MoveTheDate da Global Footprint Network, é possível reduzir o uso do saldo ambiental com mudanças quotidianas. Inclusive, através do website da organização, é possível calcular o impacto ambiental de cada pessoa.

Mas afinal, o que poderíamos mudar?

Redução da pegada de carbono

A redução da pegada de carbono em 50% permitir-nos-ia accionar o cartão de crédito ambiental 93 dias mais tarde, no início de Novembro.

Foto Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa vai ajudar o planeta Rui Gaudêncio

Fontes renováveis e redução do desperdício alimentar

Ter fontes renováveis a alimentar 75% das necessidades mundiais de electricidade pode reduzir em 26 dias o nosso uso do cartão de crédito ambiental. Já a redução para metade do desperdício alimentar pode contribuir para uma diminuição de mais 13 dias.

A energia eólica é uma das fontes de energia renovável Nelson Garrido Diminuir o desperdício alimentar reduz o impacto ambiental Pexels

Transportes públicos

Se reduzirmos a nossa pegada ligada à mobilidade em 50% e se assumirmos que um terço dos quilómetros são substituídos por transportes públicos, e os restantes pela bicicleta e andar a pé, accionaremos o cartão de crédito ambiental 13 dias depois, para a segunda semana de Agosto.​

Foto Andar de transportes públicos, de bicicleta ou até a pé ajuda a reduzir a pegada ambiental Manuel Roberto

Consumo de carne

Se reduzíssemos o consumo de carne em 50% e substituíssemos essas calorias por uma alimentação vegetariana, o cartão de crédito seria accionado 17 dias mais tarde, em meados de Agosto, com dez desses dias a resultarem de emissões de metano evitadas.