Calor, gelo, chuva, pegada. Alterações climáticas vão obrigar a mudar os Olímpicos?

Um importante ecologista desportivo acredita que a crise climática deixou os organizadores de megaeventos desportivos como os Jogos Olímpicos perante uma verdade suficientemente desconfortável para os fazer contorcer-se.

Os campos de golfe estão a deslizar para o mar, a neve está a desaparecer das estâncias alpinas, os campos de futebol estão inundados e o fumo dos incêndios florestais está a sufocar os atletas, uma vez que o aumento das temperaturas perturba os eventos.

Alguns desportos nos Jogos de Paris decretaram protocolos de calor extremo à medida que as temperaturas sobem, enquanto as chuvas elevadas não sazonais levaram a elevados níveis de poluição no rio Sena que forçaram o reagendamento do triatlo masculino de terça-feira.

O porta-voz do COI, Mark Adams, afirmou que “as alterações climáticas estão claramente a ter um efeito”. “Temos de viver no mundo que temos. Como se diz no desporto, temos de jogar com o que temos à nossa frente”.

Os críticos afirmam que extravagâncias como os Jogos Olímpicos, que receberão cerca de 14 milhões de visitantes em Paris, contribuem para as alterações climáticas através de uma enorme pegada de carbono.

Foto Vista geral dos espectadores nas bancadas durante o Grande Prémio Individual de Dressage dos Jogos Olímpicos em Paris REUTERS/Zohra Bensemra

“Estas competições têm de ser mais pequenas”, afirma a autora e ecologista desportiva Madeleine Orr. “Não são as viagens dos atletas que estão a causar danos, são todos os adeptos.

“Estas são conversas que tive com o Comité Olímpico Internacional, concentrando-me na população local para a venda de bilhetes e reduzindo o tamanho dos recintos.Há quem se contorça com isso.”

Benefícios económicos

Do outro lado da balança está o dinheiro.

Todos estes visitantes significam que os Jogos de Paris deverão gerar entre 6,7 mil milhões de euros e 11,1 mil milhões de euros (7,27 e 12,04 mil milhões de dólares) em benefícios económicos líquidos para a região.

O comité organizador de Paris estabeleceu o objectivo de reduzir para metade a pegada de carbono dos seus Jogos em comparação com as edições anteriores, excluindo Tóquio, onde os espectadores foram proibidos de assistir devido à covid-19.

Paris está a utilizar uma série de medidas para atingir este objectivo, mas a pegada continua a ser estimada em 1,58 milhões de toneladas métricas de CO2 equivalente, de acordo com os seus próprios cálculos. A título de comparação, uma única tonelada de CO2 equivale a 138 refeições à base de carne ou a um voo de ida de Paris para Nova Iorque.

“Em vez de um estádio de futebol com 60 000 lugares, digamos que vamos jogar em instalações mais pequenas e que há 10 000 bilhetes”, acrescentou Orr, cujo livro ‘Warming Up, How Climate Change is Changing Sport’ [Aquecimento, como as alterações climáticas estão a mudar o desporto, numa tradução livre] foi publicado em Maio.

“Continuará a ser um ambiente fantástico para os atletas. Vai parecer uma multidão cheia para as câmaras. Só não será um espectáculo turístico”.

Foto Pessoas utilizam uma fonte de água e um aspersor para se refrescarem antes de assistirem aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 EPA/TOLGA AKMEN

O futuro dos Jogos em risco

Entretanto, o futuro dos próprios Jogos está em risco. “Se estamos a falar de desportos de Inverno, (as alterações climáticas) são uma crise existencial”, afirmou Orr. “Se falamos de desportos de Verão, ainda estamos dentro da janela de adaptação. O problema é que está a ser dada muito pouca atenção.”

O COI discorda. O seu compromisso climático “reduzir, compensar, influenciar” inclui um objectivo de redução de 50% das emissões de carbono até 2030, compensando mais de 100% das emissões residuais e incentivando as partes interessadas e os fãs a agirem contra as alterações climáticas.

A Comissão Europeia estará também a considerar a possibilidade de introduzir uma rotação dos Jogos de Inverno entre um conjunto permanente de países anfitriões que disponham de um clima de Inverno fiável, necessário para os Jogos Olímpicos.

“Temos de abordar muito rapidamente o impacto dramático das alterações climáticas nos desportos de Inverno”, afirmou o Presidente do COI, Thomas Bach, em Outubro passado. “Em meados do século, restarão praticamente apenas 10 a 12 (países) que poderão acolher estes eventos na neve.”

No Verão, o presidente da Federação Mundial de Atletismo, Sebastian Coe, alertou para o facto de os atletas estarem a ser afectados, com 75% dos atletas a declararem que as competições ou os treinos foram afectados pelas alterações climáticas. “Há países da nossa federação que provavelmente não existirão nos próximos 20 anos devido à subida do nível do mar”, afirmou Coe no ano passado.

Foto Jogos Olímpicos de Paris 2024, prova de triatlo REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Atletas afectados

O calor também pode causar problemas nas provas de resistência em Paris, especialmente quando o atletismo começar na quinta-feira. As maratonas do Campeonato do Mundo de Doha, em 2019, começaram à meia-noite para evitar o calor abrasador do Médio Oriente e, mesmo assim, 46 corredores não terminaram.

Orr insiste que o calor é uma ameaça para o desporto em todo o mundo e uma “crise existencial” na Índia, Paquistão, Bangladesh e partes da China.

A América do Norte também está a sofrer. Centenas de incêndios florestais descontrolados estão a arder no oeste do Canadá, obrigando à evacuação de milhares de habitantes. O fumo dos incêndios florestais na América do Norte causou estragos nos últimos anos, obrigando ao adiamento de jogos da Major League Baseball, de um jogo da National Women's Soccer League e de um jogo da WNBA para proteger os adeptos e as equipas.

Christopher Blevins, que ficou em 13º lugar na corrida olímpica de mountain bike de segunda-feira, disse que verificar um aplicativo de qualidade do ar em seu telefone se tornou rotina. “Normalmente, há um incêndio algures na Costa Oeste e, como atleta de resistência, a qualidade do ar é obviamente importante”, disse o americano, porta-voz do grupo ambientalista Protect our Winters.

“É apenas uma nova realidade”, acrescentou. “Não se trata apenas de desporto, mas também de alguém que quer desfrutar do ar livre, fazer uma caminhada no parque”.

A remadora canadiana Jennifer Casson recordou os treinos sob o céu vermelho “apocalítico” provocado pelos incêndios florestais no Canadá e a proliferação de algas no lago Quamichan, na ilha de Vancouver, tão densa que não conseguia ver o remo abaixo da superfície. “Os atletas preocupam-se com o planeta”, disse Casson, que está a competir nos seus segundos Jogos Olímpicos em Paris.

“Dependemos deste planeta para praticar o nosso desporto e não preciso de ser um especialista para saber que está a ficar muito quente lá fora e que não consigo respirar.”