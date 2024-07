Líder do Hamas assassinado. "Netanyahu quer arrastar os EUA para confronto com o Irão"

Ismail Haniyeh, líder do gabinete político do Hamas, foi assassinado na manhã desta quarta-feira, em Teerão. Horas antes do assassinato, Haniyeh foi filmado num encontro com o Presidente do Irão.



O Hamas atribui o ataque a Israel, mas, para já, as autoridades israelitas não confirmaram qualquer envolvimento no caso. Ismail Haniyeh era uma das figuras-chave nas negociações para os acordos para chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em Abril, um ataque da aviação israelita matou pelo menos seis membros da sua família – três filhos e pelo menos dois netos – num campo de refugiados no norte do enclave palestiniano.

A notícia da morte de Haniyeh chega horas depois de Israel ter confirmado que matou o chefe militar do grupo xiita libanês. "Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra e está a tentar arrastar os Estados Unidos para um confronto com o Irão e com toda a região", defendeu Mustafa Barghouti, médico e activista político palestiniano, secretário geral da Iniciativa Nacional Palestina, partido político que se apresenta como alternativa às facções existentes, Hamas e Fatah.​​

