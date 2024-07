MP acusa homem de 265 abusos sexuais e 11.139 crimes de pornografia de menores

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Faro acusou um homem de 265 crimes de abuso sexual de criança e de 11.139 crimes de pornografia de menores, anunciou o Ministério Público.

Com 31 anos, o detido é acusado de aliciar cinco crianças de cerca de 13 anos para participarem em práticas sexuais que depois filmava, precisou o Ministério Público num comunicado da Procuradoria-Geral Regional de Évora.

"Residente em Faro, o arguido conhecia os ofendidos, do sexo masculino e com idades em torno dos 13 anos, através das redes sociais, combinando com eles encontros de cariz sexual", informa também o Ministério Público.

O suspeito foi alvo de um mandado de buscas à sua residência, na capital algarvia, tendo as autoridades encontrado na sua posse, "em suportes informáticos, vídeos e fotografias de menores de ambos os sexos, mas com predominância para o sexo masculino, em práticas sexuais com homens", precisou a mesma fonte.

Depois de ter sido submetido ao primeiro interrogatório judicial, foi decretada ao suspeito a prisão preventiva.