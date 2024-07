Contratação de professores reformados será feita através de uma bolsa

A contratação de professores reformados para colmatar necessidades das escolas será feita a partir de uma bolsa que agregue os docentes nesta situação que estejam “disponíveis para aceitação do serviço docente”. Esta foi uma das novas propostas que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) apresentou aos sindicatos de professores, nesta quarta-feira, no âmbito do Plano+Aulas+Sucesso destinado a reduzir o número de alunos sem professores já no próximo ano lectivo.

