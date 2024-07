Cibercrimes no sector da saúde duplicaram no ano passado

A saúde está entre os sectores que em 2023 registaram um aumento significativo de incidentes na área do cibercrime contabilizados pelo Centro Nacional de Cibersegurança (Cncs). A 5.ª edição do relatório Cibersegurança em Portugal – Riscos e Conflitos, divulgada este mês, dá conta de 107 casos detectados no ano passado, representando uma subida de 106% por comparação com 2022. A maior parte deles através da prática de phishing/smishing, que consiste no essencial no envio de mensagens enganosas que visam ludibriar as vítimas para conseguir um ganho financeiro ou ter acesso a informação sensível.

