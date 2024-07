Ciclovias e mobilidade

Lisboa é uma cidade envelhecida, mais de 30% dos seus moradores têm mais de 65 anos. Entendo que é importante investir em mobilidade sustentável e em transportes públicos, evitando a entrada e circulação na cidade de 400.000 veículos. No entanto, deverá haver escolhas criteriosas sobre os locais onde instalar ciclovias, muitas das quais onde quase ninguém circula (por exemplo, na Av. Defensores de Chaves), e sensibilizar, e sobretudo fiscalizar, quem as utiliza, porque colocam muitas vezes em perigo a circulação dos peões e causam problemas graves à circulação rodoviária, dado que muitos não cumprem as mais elementares regras de trânsito. Devolveu-se o espaço público aos cidadãos e não podemos deixar que quem circula de bicicleta e em trotinetes coloque em causa essa opção.

Luís Filipe Paisana, Lisboa

A "irritância" de Marcelo

Sabemos bem que tal palavra não existe na língua que nos une, mas, tendo em conta alguns episódios do passado, não achei termo mais apropriado para comentar as declarações do senhor Presidente da República, que ontem veio louvaminhar a decisão do actual Governo de isentar de pagamento o receituário médico dos ex-combatentes,​ bastando para o efeito apresentar o competente cartão que antes a pouco diligente ex-secretária de Estado Sarmento e Castro lhes havia enviado para o domicílio.

Dirão os mais descuidados encastelados no velho sentimento popular que mais vale tarde do que nunca, mas aqueles a quem ainda a memória apoquenta e resta uma ponta de dignidade não deixarão de continuar a sentir-se subestimados e injustiçados. Sendo certo que a vida não tem preço, as mazelas, aleijões e os projectos amputados para sempre deviam merecer reparo pelo país e por quantos o representam.

Como ficaria bem ao mais alto magistrado, que tão prolixo costuma ser e tanto zela pela sua imagem junto do bom povo, deixar ficar umas palavras de circunstância verberando o imperdoável esquecimento dos homens da República e um sopro de justiça como forma de gratidão.

José Manuel Pavão, Porto

Quem sai aos seus

Diz o provérbio que "ninguém degenera se sair aos seus". E foi o que terá acontecido com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, de seu nome Nuno, o qual não teve pejo, no caso das gémeas, de "deitar o barro à parede", metendo uma "cunha" de mais de quatro milhões de euros ao seu papá, a desfavor do "bendito" SNS. Portanto, cessem as comissões parlamentares de inquérito, ou outras demandas, pois está tudo mais do que esclarecido.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A hipocrisia e o cinismo do Partido Comunista Português

Em todo o mundo ocidental o comunismo está moribundo, só mantendo pujança nos países onde a feroz ditadura, o pensamento único e os “queridos líderes protegem os seus povos”. Como se sabe, o PCP nunca condenou a invasão da Ucrânia - país soberano e independente - pela Federação Russa. O partido das “amplas liberdades” cunhalistas, que está sempre lutando pelos povos oprimidos e subjugados, provavelmente achará que o povo ucraniano “merece castigo” por não querer estar sob a pata da Federação Russa. Relativamente às eleições que decorreram na Venezuela, Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português, afirmou que “a opção do povo venezuelano deve ser respeitada” e acha que as eleições naquele país decorreram com toda a normalidade, “repudiando” quem duvide do esclarecido voto do povo venezuelano. Não tardará muito que Nicolás Maduro receba “o grande líder” Paulo Raimundo, expressando-lhe a sua gratidão pelo seu apoio, pela sua sintonia política e por Raimundo acreditar na transparência e licitude do acto eleitoral na Venezuela. Les beaux esprits se rencontrent…

António Cândido Miguéis, Vila Real

Dois pesos e duas medidas

Iniciaram-se os Jogos Olímpicos (JO) com uma descarada dualidade de critérios. A Rússia, invasora dum país soberano (valendo a pena perceber-se como tudo isto começou...), e a Bielorrússia, seu provocatório satélite e aliado, foram excluídas dos JO por não respeitarem as tréguas. Já Israel, com o seu chefe do governo a ser condenado, sem dúvidas, pelo Tribunal Penal Internacional e pelo Tribunal Internacional de Justiça (ONU), tem a sua delegação desportiva a participar nos Jogos! Estamos em presença duma situação inqualificável. Haver dois pesos e duas medidas gera grosseira infâmia.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas