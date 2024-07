Presidente da Colômbia diz que processo eleitoral na Venezuela levanta “graves dúvidas”

Gustavo Petro afirmou que as eleições presidenciais na Venezuela têm de terminar “de forma pacífica”, com uma “contagem transparente dos votos” e a divulgação das atas de votação.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou esta tarde que o processo eleitoral venezuelano levanta "graves dúvidas" e convidou o governo de Maduro a permitir "que as eleições terminem pacificamente, permitindo uma contagem de votos transparente".

A mensagem, que marca a primeira vez que o Presidente colombiano se pronunciou sobre estas eleições venezuelanas, foi publicada por Petro na sua página na rede social X, onde tipicamente tende a comunicar as suas posições.

"As graves dúvidas que rodeiam o processo eleitoral venezuelano podem conduzir o seu povo a uma polarização violenta profunda com graves consequências de divisão permanente de uma nação que foi capaz de se unir muitas vezes na sua história", escreveu Petro, pedindo ao governo da Venezuela para que permita "que as eleições terminem de forma pacífica, permitindo uma contagem transparente dos votos, com a sua contagem em ata e com a supervisão de todas as forças políticas do seu país e uma supervisão internacional profissional".

"O escrutínio é o fim de todo o processo eleitoral, deve ser transparente e assegurar a paz e a democracia", acrescenta ainda Gustavo Petro.

O líder colombiano tinha ficado em silêncio após as eleições venezuelanas e a divulgação dos resultados eleitorais, contestados pela oposição, que segundo Caracas deram a vitória a Nicolás Maduro, actual Presidente do país. O processo eleitoral tem sido marcado por dúvidas levantadas por vários governos estrangeiros, incluindo de países com proximidade a Maduro, e por organizações internacionais perante a falta de apresentação das actas eleitorais por parte das autoridades venezuelanas.

Para além de se dirigir ao Governo da Venezuela, Petro aproveitou também para pedir aos Estados Unidos para levantar o bloqueio e as sanções que vigoram contra a Venezuela e um conjunto de cidadãos daquele país.

"O bloqueio é uma medida anti-humana que só traz mais fome e violência do que já existe e promove o êxodo em massa dos povos", escreveu o Presidente colombiano, que afirmou que a imigração venezuelana e de outros países da América Latina para os Estados Unidos "diminuirá substancialmente" se forem revogadas as sanções actuais.

Para apelar à pacificação da situação na Venezuela, que já causou onze mortos nos protestos depois das eleições, Petro lembra a história de violência política na Colômbia, que continua a assolar o país.

"Levamos 75 anos de violência quase permanente, com mais de 700.000 mortos desde então, com uma sociedade e um Estado que passaram por períodos de profunda degradação. Isto não pode acontecer no nosso país irmão e tem de acabar definitivamente na Colômbia", apela o Presidente colombiano.