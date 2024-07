Kiev resiste a um dos maiores ataques de drones da Rússia

Oitenta e nove drones e um míssil lançados pela Rússia. São estes os equipamentos que a Força Aérea Ucraniana disse, esta quarta-feira, ter derrubado durante a noite, naquele que é um dos maiores ataques de drones do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Do ataque, que durou mais de sete horas, não se registam vítimas ou danos, de acordo com Serhiy Pospko, o chefe da administração militar de Kiev, no Telegram.

O ataque da ofensiva russa teve como alvo principal a região central de Kiev, onde as autoridades locais garantiram que a Força Aérea abateu mais de 40 drones.

Segundo os militares ucranianos, foi também atingida uma instalação de armazenamento de armas e equipamentos militares na região russa de Kursk.