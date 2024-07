Monumento nacional vandalizado em Guimarães

O Padrão de S. Lázaro em Creixomil, concelho de Guimarães, classificado como monumento nacional, apareceu destruído na noite de terça-feira, anunciou a junta de freguesia local.

Em nota publicada na sua página de Facebook, a Junta de Freguesia de Creixomil refere que a Polícia Municipal esteve no local, tendo procedido ao seu isolamento. "A Junta de Freguesia espera, com expectativa, o desenrolar do processo", lê-se nessa nota, que lamenta que o património cultural da localidade tenha ficado "mais pobre".

A PSP tomou conta da ocorrência e vai investigar as circunstâncias da destruição do monumento. E o Ministério da Cultura já emitiu comunicado sobre o sucedido, assumindo tratar-se de um acto de vandalismo. "O acto de vandalismo praticado sobre o Padrão de D. João I, em Guimarães, constitui grave atentado a um registo identitário da memória relacionada com a passagem do rei em Guimarães. O Ministério da Cultura lamenta profundamente a ocorrência deste episódio, tendo agido na consciência de que a minimização dos danos não resolverá ainda as grandes questões da responsabilidade colectiva sobre o Património e o incontornável respeito que sobre ele deve presidir", lê-se.

E acrescenta: "Essa é, justamente, uma das grandes batalhas a desenvolver pelo Ministério da Cultura – a consciência patrimonial conquistada pela Educação e pela Cultura, com repercussões sociais activas na convivência pacífica entre as comunidades e os registos materiais que chegam até nós."

Face à gravidade da situação, "o Património Cultural/Instituto Público operacionalizou a deslocação de uma equipa técnica a Guimarães, no sentido de avaliar, não apenas os danos materiais causados ao cruzeiro derrubado e fragmentado, mas também para diligenciar sobre as condições da sua recuperação e ponderar estratégias futuras de salvaguarda. Os fragmentos foram, entretanto, recolhidos pela Câmara Municipal de Guimarães".