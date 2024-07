White Dudes angariou 4 milhões para Kamala Harris. Depois, Musk suspendeu conta no X

A conta White Dudes for Harris na rede social X foi suspensa, depois de ter conseguido arrecadar mais de quatro milhões de dólares (3,7 milhões de euros) para a campanha da actual vice-presidente democrata.

A plataforma, que manteve a conta oculta durante várias horas, informava que @dudes4harris fora bloqueada devido a “uma denúncia de um utilizador”. O organizador Ross Morales Rocketto disse que o grupo apresentou uma queixa ao X, mas não recebeu qualquer resposta. A conta foi, entretanto, reestabelecida.

“Organizámos o evento, que foi saudável, com um grupo de homens a serem sinceros, inspirados e entusiasmados”, disse Morales Rocketto numa entrevista ao The Post. “E de repente percebemos que a conta [no X] tinha sido suspensa e não fazíamos ideia do porquê.”

White Dudes for Harris (que pode ser traduzido por Gajos Brancos por Harris) não tem nenhuma afiliação com a campanha da presumível candidata democrata (será confirmada apenas com o anúncio formal, após a votação dos delegados, que arranca nesta quinta-feira), tendo sido criado com o objectivo de conquistar votos — neste caso, de homens brancos — para a actual vice-presidente.

A suspensão do X, porém, escreve o The Washington Post, está a causar desconforto entre democratas, que já tinham verbalizado o receio de que a plataforma de Elon Musk, um apoiante de Donald Trump, possa vir a ser usada para influenciar o discurso online nos meses que antecedem a eleição presidencial, agendada para Novembro.

Com mais de 192 milhões de seguidores, Musk, que endossou o ex-presidente Donald Trump na plataforma, tem usado a sua conta no X para apoiar o candidato do Partido Republicano.

“Eu acho que é um pouco conveniente que minhas menções [X] estejam cheias de supremacistas brancos, dizendo coisas desagradáveis sobre mim e a organização”, Morales Rocketto ao The Post. “E a nossa conta foi suspensa, mas de alguma forma essas contas continuam a tweetar sobre nós.”

Depois de Black Women for Harris White Women for Harris, que já tinham elaborado campanhas de recolha de fundos, o White Dudes for Harris foi responsável pela angariação de mais de quatro milhões de dólares em apenas três horas.

O grupo, que reúne cerca de 200 mil pessoas, incluindo o actor Jeff Bridges, o “The Dude” em O Grande Lebowski (“Eu qualifico-me... sou branco, sou um gajo e sou a favor de Harris”, declarou), juntou-se numa chamada online, à qual compareceram outros nomes célebres, como a estrela dos 'N Sync Lance Bass ou os actores Mark Hamill, Joseph Gordon-Levitt, Sean Astin e Josh Gad.