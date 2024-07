“Se passassem uma hora dentro da minha cabeça, pediam uma ordem de restrição”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Facebook e Instagram. Desisti do Twitter. Tenho uma relação contraditória com as redes sociais. O lado negativo suplanta muitas vezes o lado positivo. Não é possível haver um debate de ideias numa rede social. Não há equilíbrio nem responsabilização. No entanto, pode haver divulgação e manutenção de contacto com alunos (no meu caso), amigos e familiares distantes. Há pouco tempo, uma senhora que não conheço contactou-me porque viu um post de um escritor a ler o meu livro. Esse escritor não tem redes sociais. Ela contactou-me a pedir para o avisar de que ele tinha perdido a carteira. Pu-los em contacto, e ele recebeu a carteira. Fiquei a pensar que, afinal, nem tudo é mau no Facebook.

