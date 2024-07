Há 30 anos, depois do “vestido da vingança”, Diana vivia o primeiro Verão emancipada

Corria o Verão de 1994 quando Diana se assumiu como mulher emancipada. É com um pequeno vestido preto que declara a libertação das amarras da família real e do príncipe Carlos. Volvidos 30 anos, a peça repleta de simbolismo continua a ser motivo de notícia no mundo da moda, e resume o espírito da apelidada "princesa do povo" naquele Verão. “É a assunção da dramaturgia do figurino. Este vestido é o epítome do domínio total da moda”, declara Paulo Morais Alexandre, historiador de moda.

