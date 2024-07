Veneza limita excursões a um máximo de 25 turistas por grupo

Depois do projecto-piloto com entradas pagas no centro histórico da cidade, Veneza vai agora proibir visitas guiadas com mais de 25 turistas por grupo, e banir a utilização de altifalantes pelos guias turísticos, numa medida destinada a “proteger a paz dos residentes” e a garantir que os peões possam circular mais livremente.

As restrições impostas pelas autoridades locais entram em vigor esta quinta-feira, e abrangem o centro da cidade, assim como as ilhas de Murano, Burano e Torcello. É a mais recente tentativa de reduzir o impacto das multidões na cidade que, por ano, recebe cerca de 30 milhões de turistas (residentes são cerca de 50 mil). Excepções apenas para crianças até aos dois anos, que não são incluídas na contagem, e para grupos de estudantes, em viagem ou visita de estudo.

Serão aplicadas multas de 25 a 500 euros (27 a 541 dólares) a quem não cumprir as novas medidas, inicialmente previstas para entrar em vigor a partir de Junho, mas que foram adiadas para o início de Agosto.

Em Abril, Veneza tornou-se a primeira cidade do mundo a introduzir um sistema de reservas, com uma taxa de entrada para os turistas que não pernoitassem na cidade italiana (e que residissem fora da região de Veneto), numa experiência destinada a dissuadir os excursionistas de visitarem a cidade durante os períodos de maior fluxo turístico.

O projecto-piloto, que tem sido observado de perto por outros pontos turísticos europeus, abrangeu apenas 29 dias e terminou em Julho, abrindo caminho a um período de consulta para decidir como prosseguir com o projecto no futuro.