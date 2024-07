O Último Croceiro vai estar na Branda da Aveleira

Croça. Capote de palha. Espécie de capa feita de junco utilizada nas zonas rudes montanhosas. Resguardo de pastores e agricultores que deixa escorrer a água da chuva e a neve. Por terem caído em desuso, em Melgaço já não há quem as faça — pelo menos em tamanho real. O Projeto Raízes foi descobrir na freguesia de Gave o senhor Silvestre (1939), um dos últimos artífices desta arte.

"Aprendeu com o seu pai, o ti Videira". Começou de pequenino, juntamente com os irmãos, dedicou-lhe a infância e adolescência até emigrar, aos 18 anos. "Eu aperfeiçoei a arte pois preferia fazer croças em vez de ir trabalhar para o campo ou ir com o gado para o monte", contou no desenrolar de um trabalho de campo desenvolvido pelo Raízes, que seguiu as mãos de Silvestre na apanha do junco munido da sua velha navalha e de uma pedra de amolar, e agora mostra todo o processo na exposição O Último Croceiro (com fotografias de Luís Borges).

"As suas mãos calejadas e cansadas, em gestos miúdos e minuciosos, torcem, apertam-se e entrançam pequenas mechas de junco num saber nunca esquecido. Fazer uma croça é um trabalho bastante complexo tanto no trabalho manual inerente a cada etapa, que exige uma grande destreza com as mãos, como na sabedoria para trabalhar as tranças, as camadas e os tamanhos."

Os meses rigorosos de Inverno exigiam aos autóctones uma forte capacidade de resistência e de adaptação ao meio, de onde retiravam as plantas que a terra produzia transformando-as em vestuário. Melgaço, repleto de zonas húmidas e alagadas, tem um enorme potencial para o desenvolvimento de extensos juncais. "Havia sempre o cuidado de os proteger do gado", explicam os responsáveis d