Turismo abranda ritmo de crescimento em Junho

Sector do alojamento turístico registou três milhões de hóspedes e 7,8 milhões de dormidas em Junho, o que equivale a crescimentos de 6,7% e 4,8%, abaixo do ritmo de Maio, segundo o INE.

O turismo continua a crescer em Portugal, depois de ter batido novos recordes no ano passado, mas o mês de Junho veio demonstrar sinais de abrandamento no ritmo de subida.

De acordo com a estimativa rápida da actividade turística publicada esta quarta-feira pelo INE (que não contabiliza os alojamentos locais com menos de 10 camas), o sector do alojamento registou três milhões de hóspedes e 7,8 milhões de dormidas em Junho, o que equivale a crescimentos de 6,7% e 4,8% (respectivamente), quando em Maio as subidas tinham sido de 9,5% e de 7,6%.

As dormidas dos residentes foram as que registaram um crescimento mais moderado, totalizando 2,2 milhões, o que equivale a mais 3,2% (contra 7,6% em Maio). Os mercados externos, nota o INE, “registaram um crescimento superior” (com mais 5,5%, contra os 7,7% de Maio), chegando aos 5,6 milhões de dormidas.

A estimativa rápida do INE não adianta valores de receitas, mas, esta terça-feira, o Banco de Portugal já adiantou que as exportações de viagens e turismo em Junho tinham subido 8,6% em termos homólogos, para os 2293 milhões de euros, o segundo mês com um ritmo mais moderado, depois de Abril, em que a subida ficou abaixo dos dois dígitos.

“Em 2023 o sector turístico em Portugal continuou a sua trajectória de recuperação, superando expectativas e estabelecendo novos máximos em vários parâmetros. Para 2024 esperamos a manutenção de bom tom, mas a um ritmo mais perto da velocidade cruzeiro”, afirmou numa análise publicada em Junho o departamento de estudos do BPI.

O mercado norte-americano continua a dar um forte impulso ao sector, com o INE a dar nota de que este foi o segundo maior, com um peso de 10,6%, “em resultado de um crescimento de 13,7%”. No topo continua o mercado britânico, ficando a Alemanha com a terceira posição.

As dormidas subiram em todas as regiões, chegando a 7,8 milhões (mais 4,8%), com destaque para os estrangeiros. Segundo o INE, “os aumentos mais expressivos observaram-se na Península de Setúbal (com mais 9,1%) e nos Açores (7,2%), sendo mais modestos na Madeira (3,3%) e no Algarve (3,7%)”.

Já no número de hóspedes, apesar da subida média de 6,7%, houve uma região que sofreu um decréscimo: a Madeira, com -0,9% face a Junho de 2023. A maior subida coube à região Centro, com mais 9,9%.

Em termos de estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico em Junho, esta situou-se nas 2,56 noites, menos 1,8% (com um ligeiro agravamento face aos -1,7% de Maio).

Olhando para os dados semestrais, houve uma subida de 5,6% no número de hóspedes, que chegaram aos 14,3 milhões, com destaque para os visitantes do estrangeiro (com mais 7,5%) e de 4,5% nas dormidas, atingindo os 35,5 milhões.