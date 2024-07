Tripulantes de cabine da Easyjet marcam greve de 15 a 17 de Agosto

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-anúncio de greve na Easyjet para os próximos dias 15, 16 e 17 de Agosto, uma quinta-feira (e feriado nacional em Portugal), sexta e sábado.

Tal como já aconteceu no passado recente, o sindicato considera que não devem se aplicados serviços mínimos, já que o “conceito de necessidades impreteríveis apenas se confina às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, por razões de coesão nacional e isolamento das populações" para as quais "é essencial este meio de transporte” e esses destinos são “assegurados por outras companhias aéreas”.

De acordo com o comunicado do sindicato, a greve deve-se a factores como a “falta de estabilidade de escalas”, “tratamento discriminatório relativamente à classe dos pilotos, nas compensações dadas relativamente à disrupção de Verão”, “erros sucessivos no processamento de vencimentos”, “ausência de recursos para colmatar falhas operacionais de planeamento e serviço de escalas”.

Destaca ainda o sindicato problemas com o “cálculo ilegal do subsídio de Natal nos contratos de trabalho intermitente”, “insuficiência de pessoal em todos os departamentos relevantes” e “falhas de alojamento e transporte”.

O pré-aviso de greve, diz o SNPVAC, surge após terem sido “infrutíferos todos os esforços envidados” para “uma solução consensual” com a administração. Segundo este sindicato, há um sentimento de insatisfação pelo que diz ser um “contínuo e cada vez mais acentuado desrespeito pela sua dignidade profissional”.