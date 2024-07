Supervisão actual “curva-se menos a sensações de poder que possam existir”, diz CEO do BPI

O actual sistema regulatório de supervisão “é muito robusto”, e “curva-se menos às sensações que possam existir”, defendeu esta quarta-feira o presidente executivo (CEO) do BPI, a propósito da queda do Banco Espírito Santo (BES), ocorrida há 10 anos.

João Pedro Oliveira Costa também afirmou que os actuais líderes do sector “são menos banqueiros e mais bancários, e isso é importante”, numa alusão directa à gestão familiar do BES, cuja resolução pelo Banco de Portugal aconteceu a 3 de Agosto de 2014.

O CEO do BPI falava no final da conferência de imprensa de apresentação de resultados semestrais da instituição, marcados por uma subida de 28% nos lucros, para 327 milhões de euros.

Admitindo que a queda da instituição teve um grande impacto na credibilidade do sector, o responsável também destacou que representou “uma grande lição para todos”.

Ainda relativamente à queda do banco, e à supervisão nessa época, o gestor referiu que, “até agora não foi devidamente clarificado o que poderia ter sido feito”. E lamentou a falta de memória, nomeadamente “daqueles que têm conhecimento e depois dizem que não têm memória”. Sem referir nomes, João Oliveira e Costa disse ainda que “a falta de memória “tem a ver com o carácter das pessoas”, e que “o problema de memória” verifica-se “na área económica e na área política”, e que “não foi só nesse caso e não foi só nesse banco”.

O presidente do BPI sublinhou ainda que actualmente o sector financeiro “está muitíssimo mais bem preparado” do que há dez anos, acrescentando que “há uma nova geração que está na banca que pensa diferente. É mais profissional”.

Garantia pública sem data de arranque

Relativamente à garantia pública para permitir a compra de primeira habitação através do acesso a 100% do financiamento bancário, destinada a jovens até aos 35 anos, medida criada pelo Governo e prometida para 1 de Agosto, o presidente do BPI disse desconhecer quando arrancará, admitindo, contudo, que terá um impacto reduzido, tendo em conta o preço das casas e as regras da Medida Macroprudencial para o Crédito.

“Penso que a ideia é positiva, o problema é que, como não há casas, e os preços são elevados, penso que a medida terá um efeito relativamente reduzido”, afirmou João Pedro Oliveira e Costa, acrescentando que a “é preciso não esquecer que as pessoas vão pagar 100% do crédito” e, por isso, terá de se ter em conta as regras relativas à taxa de esforço, ou seja, ao peso dos encargos com o crédito no rendimento de quem pede.

“Nós iremos emprestar a quem cumprir os níveis da taxa de esforço para que o regulador e toda a gente tem chamado a atenção”, no sentido de se evitar “o sobreendividamento” das pessoas

Esta medida ainda está a ser discutida com o Banco de Portugal, que já mostrou reservas relativas à sua aplicação, e também com o sector bancário.