Em pleno Verão, a economia arrefeceu

Trimestre após trimestre, os portugueses habituaram-se ouvir boas notícias sobre o comportamento da economia. Por regra, os indicadores dos organismos estatísticos apontavam para clima de bonança. As previsões das instâncias internacionais corrigiam em alta as metas apontadas para o crescimento do país. Eis se não que, no segundo trimestre deste ano, o cenário perde brilho. Perde brilho porque, de acordo com as estimativas rápidas do Instituto Nacional de Estatística, a economia cresce, mas não cresce a ritmo tão elevado como nos trimestres anteriores.

Se causa está uma excepção ou inversão de tendência, é ainda cedo para poder dizer. Isto conta ainda assim e conta muito. Se os cenários de crescimento voltarem a arrefecer no terceiro trimestre, a discussão sobre o Orçamento vai ganhar novas tonalidades. Uma coisa é projectar receitas com a economia a crescer 2%, outra coisa muito diferente é fazê-lo com crescimento de, por exemplo, 1%.

Sérgio Aníbal é o convidado deste episódio do P24. Grande repórter do PÚBLICO e jornalista especializado nas áreas da macroeconomia que incluem obviamente as finanças públicas e as setas de Estado, o P24 conta com a sua ajuda para perceber melhor o que está causa e ainda mais para antecipar o que poderá acontecer a seguir.

