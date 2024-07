Inflação em Portugal voltou a recuar no mês de Julho

Apesar das subidas ainda registadas nos bens alimentares e na energia, os preços suportados pelos consumidores em Portugal recuaram ligeiramente durante o mês de Julho, conduzindo a uma nova descida da taxa de inflação homóloga que se cifra agora nos 2,5%.

De acordo com a estimativa rápida publicada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços no consumidor (que agrega os preços de um cabaz de bens e serviços que simula os consumos feitos em média pelas famílias portuguesas) registou em Julho uma descida de 0,6%.

Este recuo ligeiro nos preços fez com que, em comparação com o mesmo mês do ano passado, a variação dos preços passasse a ser menor do que era em Junho. A taxa de inflação homóloga, que em Junho já tinha baixado de 3,1% para 2,8%, cifrou-se agora em 2,5%.

A taxa de inflação homóloga harmonizada (aquela que é calculada usando uma metodologia acordada a nível europeu e que pode ser comparada com a dos outros países da União Europeia) registou em Portugal uma descida de 3,1% em Junho para 2,7% em Julho.

Fica assim apenas ligeiramente acima da média da zona euro, que de acordo com os dados publicados também esta quarta-feira pelo Eurostat, subiu de 2,5% para 2,6% em Julho.

Nesta estimativa rápida, o INE ainda não divulga as variações dos preços registadas em cada bem ou serviço. No entanto, é possível observar que, no que diz respeito aos produtos energéticos (que incluem, por exemplo, a electricidade, os combustíveis e o gás), se registou em Julho uma subida de preços de 0,83%. No entanto, como a subida em Julho do ano passado tinha sido bastante maior, a variação dos preços em termos homólogos baixou de 9,4% em Junho para 4,2% em Julho, sendo mesmo o principal motivo para a descida da taxa de inflação homóloga registada em Portugal.

No que diz respeito aos bens alimentares, verificaram-se em Julho subidas da inflação homóloga, que se cifrou, no caso dos alimentos transformados, em 4,2% e, no caso dos alimentos não transformados, em 2,8%.

A taxa de inflação excluindo os bens alimentares e energéticos, por sua vez, apesar de ter sido negativa em termos mensais, manteve-se praticamente inalterada em termos homólogos, cifrando-se em 2,38%.