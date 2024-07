Sem ajuda das exportações, Portugal deixou fugir a Espanha

Depois de ter acompanhado a Espanha no final do ano passado e no arranque deste ano como uma das economias da zona euro com taxas de crescimento mais elevadas, Portugal abrandou durante o segundo trimestre e não conseguiu manter o mesmo ritmo que o país vizinho. É no sector exportador - que continuou com um crescimento impressionante em Espanha mas que em Portugal não foi o mesmo motor que tinha sido nos trimestres anteriores - que parece estar a explicação para a diferença de desempenho das duas economias ibéricas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt