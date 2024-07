Protesto da equipa olímpica de natação israelita não é relacionada com estes Jogos. É de 2023

Imagem de protesto pela libertação de reféns tem circulado as redes sociais como se estivesse relacionada com os Jogos Olímpicos de Paris. Mas a fotografia é de Novembro de 2023.

A publicação

O contexto

Tem circulado nas redes sociais uma imagem de atletas da equipa olímpica de natação artística israelita numa piscina a formarem, com os seus corpos, as palavras “Bring them home now!” (“Tragam-nos para casa agora”, em tradução livre).

Alguns dos utilizadores que partilharam a imagem alegam que a equipa olímpica de Israel não foi autorizada a utilizar os crachás onde se lia a mesma mensagem nos Jogos Olímpicos de Paris. “Portanto, fizeram isto”, diz uma das pessoas que partilhou a imagem.

A mensagem “tragam-nos para casa agora” refere-se aos israelitas feitos reféns depois do ataque do Hamas de 7 de Outubro.

No entanto, há quem aponte que a imagem não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos de Paris e que esta será anterior aos jogos. Em algumas das publicações que integram a imagem, no X (ex-Twitter), as notas da comunidade também dizem que esta é do ano passado, de algumas semanas depois de se dar o ataque.

Os factos

Na verdade, a imagem não está relacionada com os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Basta visitar a página oficial de Instagram da equipa olímpica de natação de Israel para constatar que imagem que tem sido divulgada nas redes sociais é logo a terceira que surge.

Abrindo a publicação, verifica-se que a data de publicação é o 19 de Novembro de 2023, cerca de nove meses antes de começarem os Jogos Olímpicos. A imagem também foi publicada no perfil de Instagram do autor da imagem, Adam Spiegel, no mesmo dia.

Em Janeiro publicaram, inclusivamente, uma outra imagem do género mas a desenhar o número 100, para assinalar os cem dias desde o ataque de 7 de Outubro.

Veredicto

A imagem que tem sido partilhada não está relacionada com os Jogos Olímpicos de Paris. Foi publicada pela primeira vez a 19 de Novembro como apelo à libertação de israelitas feitos reféns pelo Hamas.