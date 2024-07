Paris 2024: portugueses muito perto das medalhas no triatlo

Portugal esteve mais perto do que nunca de conseguir as suas primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No triatlo masculino, Vasco Vilaça terminou em quinto e Ricardo Baptista foi sexto, numa prova em que estiveram a discutir os lugares do pódio até ao fim.

À entrada para a última volta, os dois lugares mais altos do pódio já pareciam fora do alcance – ficaram para o britânico Alex Yee e o neozelandês Hayden Wilde. Mas o bronze ainda era um alvo real e os dois portugueses combinaram esforços para tentar alcançar os dois franceses que estavam entre eles e o pódio.

Leo Bergere acabou por ficar com o bronze, já destacado do seu compatriota Pierre le Corre, e os portugueses chegaram logo a seguir, primeiro Vilaça, depois Baptista.