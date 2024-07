Nos Jogos de Paris, Cindy Ngamba venceu mas esta não foi só uma vitória

Cindy Winner Djankeu Ngamba entra na arena a esmurrar o ar, um gesto de aquecimento e, ao mesmo tempo, de intimidação. Ao seu lado, de braços em baixo, Tammara Thibeault, canadiana, ex-campeã do mundo e uma das cabeças-de-série em 75kg no boxe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. “Segundos fora”, ouve-se do “speaker”, a ordem para todos saírem do ringue excepto as pugilistas e o árbitro. Toca a sineta. Dali a quinze minutos vai fazer-se história olímpica. Cindy Ngamba, pugilista nascida nos Camarões e que representa a Equipa Olímpica dos Refugiados (EOR) vai vencer o combate. E esta vai ser mais do que uma vitória.

