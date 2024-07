Afonso Eulálio reforça liderança na Volta a Portugal

O russo Artem Nych (Sabgal) venceu esta quarta-feira a sexta etapa da 85.ª edição da Volta a Portugal, uma tirada de 169,1 quilómetros de distância entre Bragança e Boticas, com cinco contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria, em Torneiros, a cerca de 17 quilómetros da meta.

O camisola amarela Afonso Eulálio (Betão/Feirense) cortou a meta em segundo lugar, ampliando a vantagem para o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg) - vencedor da Volta em 2023 - que agora está a 21 segundos do português. Stüssi tinha ganho um segundo de bonificação na meta volante de Valpaços, mas Eulálio respondeu na meta, bonificando seis segundos.

Na primeira hora de prova, os 111 ciclistas que alinharam à partida percorreram 50 quilómetros, apesar do início ter contado com a primeira de quatro contagens de terceira categoria do dia.

Artem Nych conquista Boticas ??



A média caiu para os 43,5km na segunda hora, o que não coibiu o candidato à vitória final António Carvalho (Betão/Feirense) - sexto da geral, a 1m29s do camisola amarela - de soltar um desabafo já nos últimos 50 quilómetros da tirada: "Isto é uma corrida de motas".

A etapa foi discutida na última subida, com Artem Nych a destacar-se entre o grupo de fugitivos que dispunha de cerca de dois minutos de vantagem para o grupo do camisola amarela.

Stüssi e o colombiano Diego Camargo ainda tentaram atacar Afonso Eulálio no início da subida, mas o português respondeu, tendo António Carvalho, Mikel Bizkarra e Jon Agirre perdido o contacto com os dois primeiros da geral.

Eulálio testou Stüssi, mas acabou por seguir na roda do suíço até final, altura em que foi mais forte no sprint, garantido o segundo lugar e a respectiva bonificação.

Esta quinta-feira, o pelotão enfrenta nova etapa de 160,4 quilómetros, entre Felgueiras e Paredes.