Quinta na TV: Para Leslie, O Homicídio Perfeito e as Três Marias

CINEMA

Para Leslie

TVCine Emotion, 23h

Leslie (Andrea Riseborough, nomeada de forma inesperada e polémica para o Óscar de melhor actriz por este papel) é uma sacrificada mãe solteira que fez o que pôde para cuidar de James (Owen Teague), o filho. Um dia, a sua sorte muda e é contemplada com o primeiro prémio da lotaria. Habituada a uma vida de privação, deixa-se deslumbrar com a perspectiva de uma vida melhor. Contudo, em poucos anos o dinheiro é gasto em pequenos prazeres, álcool e drogas. Quando nada lhe sobra a não ser desgosto e arrependimento, Leslie regressa à pequena cidade que a viu nascer para refazer a vida e reconquistar o respeito de James, que entretanto se afastou. Ali, desprezada por ter virado costas ao passado, vai compreender as reais consequências das suas acções. Mas será Sweeney (Marc Maron), o gerente de um velho motel, quem a ajudará a reerguer-se. Um drama sobre redenção e segundas oportunidades, realizado por Michael Morris.

Os Oito Odiados

Cinemundo, 2h

Wyoming (EUA), alguns anos após a Guerra Civil Americana (1861-1865). Oito estranhos encontram-se abrigados numa estalagem nas montanhas devido a uma terrível tempestade de neve. Aos poucos, os viajantes começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um confronto inevitável. Datada de 2015, esta é a oitava incursão em cinema de Quentin Tarantino. É um western sangrento com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Channing Tatum, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern.

SÉRIES

O Homicídio Perfeito: Um Guia para Boas Raparigas

Netflix, streaming

Estreia. A partir da saga homónima de literatura para jovens adultos iniciada por Holly Jackson em 2019, esta série conta a história de Pippa “Pip” Fitz-Amobi, uma rapariga de 17 anos que investiga crimes da vida real numa pequena cidade britânica. No primeiro livro, investiga um suposto homicídio seguido de suicídio, o de uma aluna popular que morreu há cinco anos. Na série, adaptada por Poppy Cogan, Emma Myers veste a pele da jovem detective. É uma produção da BBC e estreou-se primeiro no Reino Unido, a 1 de Julho.

Instável

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. Rob Lowe, o actor que teve o seu auge nos anos 1980, e o filho, John Owen Lowe, são os protagonistas e co-criadores, com Victor Fresco, desta série cómica passada num local de trabalho. Jackson, o filho pouco sociável, é obrigado a trabalhar com o pai na sua empresa de biotecnologia para o salvar enquanto este lida com a morte da esposa.

Os Eleitos

Prime Video, streaming

Sonhos, índices altíssimos de competitividade e muita tensão num centro de alto rendimento. Esta série é descrita pela SIC, de cuja Opto, o serviço de streaming, é um original, como “um épico drama desportivo”. A série deriva do universo da novela Papel Principal e chega agora à Prime Video.

DOCUMENTÁRIOS

Jean Paul Gaultier em Desfile!

RTP2, 22h58

Em Janeiro de 2020, Jean-Paul Gaultier assinalou 50 anos de carreira como estilista com um desfile no Théâtre du Châtelet durante a Semana de Moda de Paris. Depois disso, reformou-se. Este documentário assinado por Loic Prigent capta esse momento e olha para trás, para cinco décadas de carreira de um dos estilistas mais marcantes e mediáticos de França, alguém que marcou indelevelmente não só o mundo em que opera, mas toda a cultura pop.

O Que Podem as Palavras

Filmin, streaming

Neste documentário das Luísas Sequeira e Marinho, estreado na edição de 2022 do festival Doc Lisboa, as Três Marias, Isabel Barreno, Teresa Horta e Velho da Costa, as autoras do polémico e notável livro Novas Cartas Portuguesas, falam sobre a obra com a poeta Ana Luísa Amaral

INFANTIL

Dragon Ball Super

Panda Kids, 22h

Estreia. Esta série anime que durou de 2015 a 2018, escrita pelo autor original de Dragon Ball, Akira Toriyama, segue as aventuras de Son Goku e companhia na década após o herói ter derrotado o vilão Majin Buu.