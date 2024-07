Geração Low-Cost: a insustentável leveza das nuvens

Saudemos a estreia de um dos melhores e mais importantes filmes do ano. A odisseia pouco heróica de Cassandre, moça do ar.

Concordamos que mais vale tarde do que nunca, certo? Geração Low-Cost/Rien à Foutre​ estreou-se em França em 2022, chega cá dois anos depois. Há Bergmans que estão a chegar agora pela primeira vez, seis décadas depois. Rejubilemos então por termos assim Adèle Exarchopoulos, actriz que foi uma das crianças do belo teatro autobiográfico de Jane Birkin, Boxes (2007); que, adulta, sobreviveu à prova de fogo A Vida de Adèle (2013), de Abdellatif Kechiche, inédita Palma de Ouro de Cannes a três, para ela, para Léa Seydoux e para o realizador; que tem desde então uma carreira difícil de engavetar, à margem do cinema e do estrelato de prestígio e autoral (olá, Seydoux...).