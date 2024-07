Cabras na Sícilia estão em risco por causa da seca. “A terra de pastagem é zero”

O sol escaldante que brilha nas áridas colinas de San Cataldo, na Sicília, sinaliza apenas desespero para o criador de cabras Luca Cammarata, que tenta encontrar algo para o seu rebanho comer no meio da paisagem árida. “A terra de pastagem é zero”, disse Cammarata à Reuters, olhando com tristeza para as suas cabras ‘Girgentana’, uma raça local que ele e os seus companheiros pastores procuraram proteger e cultivar, mas que está agora ameaçada de extinção.

A falta de água está a afectar duramente as zonas centrais da Sicília, como San Cataldo, na província de Caltanissetta, e os reservatórios estão a secar ou a funcionar com níveis muito baixos. Uma seca prolongada no ano passado levou as autoridades sicilianas a racionar a água, mesmo para uso doméstico, nas principais cidades.

Os criadores locais, que lutam para obter água, receiam agora ser obrigados a enviar para abate os animais, criados há séculos para a produção de lacticínios, incluindo o queijo ricotta. “Não há outra forma, não há outra solução”, disse Cammarata. “Se não se recolher até à última gota de água que cai do céu, a Sicília tornar-se-á um deserto”.

Foto Seca está a deixar os animais sem alimento Tatiana Cutrone/GettyImages

O custo do consumo de água duplicou para Cammarata e ele tem de contar com o camião cisterna do Departamento Florestal dos Carabinieri que, de 15 em 15 dias, chega às explorações agrícolas e aos criadores de gado da província. “Estamos a dar apoio a estas quintas que lutam contra esta seca sem precedentes”, disse Alessandro Panzarella, membro do Comando dos Carabinieri para as Florestas, Ambiente e Agro-Alimentar, que com o seu camião-cisterna verde-azeitona percorre estradas áridas e poeirentas para ajudar a levar abastecimentos vitais.

“Com apenas um camião-cisterna para toda a província, torna-se impossível satisfazer as necessidades de todos os agricultores”, afirmou. “Visitamos muitas fazendas em toda a província de Caltanissetta e a situação é desastrosa. A produção agrícola em toda a Itália diminuiu no ano passado, uma vez que a produção de vinho, fruta e azeite foi afectada por fenómenos meteorológicos extremos associados às alterações climáticas.

A Sicília tem sofrido meses de precipitação abaixo da média, tendo o Governo italiano declarado o estado de emergência. A ilha sofreu com as altas temperaturas relacionadas às mudanças climáticas, estabelecendo um recorde europeu de calor em 2021 de 48,8 graus Celsius.