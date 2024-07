Post de Musk com anúncio falso de campanha de Kamala Harris pode violar política do X

Vídeo partilhado por Elon Musk foi indicado como satírico por outras páginas do X. A publicação do dono da rede social, porém, não explicita o propósito satírico do conteúdo.

Este sábado, o dono do X (ou Twitter, como ainda lhe chama tanta gente), Elon Musk, partilhou um vídeo editado para parecer um falso anúncio de campanha de Kamala Harris. O vídeo é acompanhado pela descrição “Isto é incrível” e por um emoji a chorar a rir. Acontece que a partilha de Musk pode estar a infringir a política da sua própria rede social sobre a publicação de conteúdo sintético e manipulado.

No vídeo em questão, uma voz semelhante à de Kamala Harris faz uma série de afirmações que seriam, no mínimo, bizarras se proferidas pela vice-Presidente norte-americana. “Sou uma mulher e uma pessoa de cor. Portanto, se criticares alguma coisa que eu diga és ao mesmo tempo sexista e racista”, é um exemplo de frase que se ouve no vídeo. “Joe ensinou-me a regra número 1 – esconde, cuidadosamente, a tua total incompetência”, outra.

This is amazing ??

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

Elon Musk republicou o post de uma página chamada Mr. Reagan que, por sua vez, detalhou na descrição do vídeo que este se trata de uma “paródia” e não de um vídeo de campanha da democrata. Porém, na publicação feita pelo dono do X não há qualquer menção ao facto de o vídeo ter propósito satírico ou ter sido alterado.

A publicação da página Mr. Reagan tem mais de 21 milhões de visualizações e já foi partilhada mais de 13 mil vezes. A de Musk atinge números incomparavelmente mais altos: 131,7 milhões de visualizações, 244 mil partilhas.

A política do X sobre conteúdo sintético ou manipulado dita que os utilizadores não devem “partilhar conteúdo sintético, manipulado ou fora de contexto que possa enganar ou confundir pessoas e provocar danos”. Detalha ainda que, para avaliar se um determinado “conteúdo é alterado, manipulado ou alterado” de forma significativa e enganadora, um dos critérios utilizados é a verificação de se há “qualquer informação visual ou auditiva que seja adicionada, editada ou removida para fundamentalmente mudar a compreensão, o significado ou o contexto” do que for publicado.

“Memes e sátira” são tipos de publicação que não infringem a política do X caso “não provoquem confusão significativa sobre a autenticidade do conteúdo”.

A publicação de Elon Musk cai, portanto, num espaço cinzento na própria política da rede social, uma vez que inclui conteúdo satírico mas que não está identificado como tal. Um utilizador terá de clicar na hiperligação que leva à página que publicou anteriormente o vídeo para perceber o propósito do vídeo.

Manipulating a voice in an “ad” like this one should be illegal.



I’ll be signing a bill in a matter of weeks to make sure it is. pic.twitter.com/NuqOETkwTI — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 29, 2024

O vídeo já motivou reacções negativas como é o caso da de Gavin Newsom, governador da Califórnia. “Manipular uma voz num ‘anúncio’ como este devia ser ilegal”, escreveu numa publicação de X. Em resposta à publicação de Newsom, Musk escreveu que “a paródia é legal na América”.

Num email enviado à Associated Press, Mia Ehrenberg, porta-voz da campanha de Harris, também criticou a partilha feita pelo dono do X. "Acreditamos que o povo americano quer a liberdade, as oportunidades e a segurança reais que a vice-Presidente Harris oferece. Não as mentiras falsas e manipuladas de Elon Musk e Donald Trump".

As consequências pela publicação de conteúdo que viole a política do X contra o conteúdo enganador e manipulado incluem a eliminação do post, a colocação de uma etiqueta com informação ou o bloqueio da conta que fez a publicação. Ao momento de publicação deste texto, nenhuma das acções foi tomada.