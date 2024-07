PJ detém suspeito de burlas “Olá pai/Olá mãe”

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira um cidadão estrangeiro, de 29 anos, suspeito de vários crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento de capitais, que lesaram 11 pessoas num total de cerca de 11 mil euros, indicou a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que trabalhou em conjunto com o Departamento de Investigação e Acção Penal de Oeiras.

A investigação iniciou-se em meados de Março de 2024, "na sequência de uma queixa-crime relacionada com uma burla/falsidade informática, associada ao "modus operandi" designado por "olá pai/olá mãe"".

A acção da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) levou à realização de buscas domiciliárias e à apreensão de equipamentos informáticos e de comunicações.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O esquema de burlas "Olá pai/Olá mãe" consiste na abordagem de vítimas por via da rede social WhatsApp (com mensagens escritas), com o propósito de as convencer que os seus filhos perderam o respectivo telefone, estando por isso a utilizar um número provisório. Estabelecido o contacto, os autores dos crimes fazem pedidos de pagamentos.

No ano passado a PSP registou 4.389 denúncias sobre esta abordagem.

Uma operação da PJ na Área Metropolitana de Lisboa no passado dia 09 permitiu desmantelar um grupo dedicado ao mesmo esquema de burlas, tendo sido constituídas arguidas cinco pessoas e três entidades.