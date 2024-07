O julgamento do caso que apura responsabilidades criminais no colapso do Universo Espírito Santo ainda não tem data definitiva para arrancar, mas pelas contas do próprio Ministério Público até final de Março do próximo ano vão prescrever mais de 30 crimes num rol de mais de 300. Uma parte deles irá prescrever (ou num caso até já prescreveu) antes mesmo da data previsível para o julgamento avançar, no próximo dia 15 de Outubro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt