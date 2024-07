Hospital de Santa Maria começa a receber grávidas até às 22 semanas a 5 de Agosto

A urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria vai reabrir na próxima segunda-feira, dia 5 de Agosto. Nesta primeira fase, a unidade vai receber grávidas até às 22 semanas de gestação.

A data foi revelada pela TSF e confirmada ao PÚBLICO pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria. Em comunicado, enviado durante a tarde, a ULS explicou que embora as novas instalações da urgência abram no dia 5 de Agosto, as cesarianas e as induções de trabalhos de parto vão manter-se, como até aqui, nas outras instituições do SNS da região de Lisboa durante todo o mês de Agosto".

Em declarações à rádio, o presidente do conselho de administração Carlos Martins explicou que a reabertura da urgência de obstetrícia será faseada. “É um planeamento que decorre há alguns meses, em função do avançar das obras. Na segunda-feira iremos abrir a nossa urgência de ginecologia até às 22 semanas, depois gradualmente ao longo de Agosto iremos abrir o primeiro bloco cirúrgico e dois quartos – duas boxes de indução [do parto]. A 1 de Setembro, iremos abrir a maternidade. O que está previsto, e até agora tudo tem corrido conforme o plano de acção que elaborámos, é em finais de Setembro/início de Outubro termos capacidade plena”, disse o responsável.

Na nota enviada, a ULS adiantou que "previsivelmente" a 19 de Agosto entrará em funcionamento o primeiro bloco operatório de apoio à urgência e dois quartos de indução de parto. Já a partir de 1 de Setembro, com a abertura da maternidade, estarão disponíveis os 12 quartos/boxes, o serviço de observação e os dois blocos operatórios com recobro que constituem o serviço. A perspectiva é que, "quando estiver em pleno funcionamento", a maternidade "duplicará a capacidade de partos na resposta às grávidas".

Prevê-se "uma abertura progressiva de camas adequada ao capital humano, considerando o reforço de profissionais em curso até Outubro". O presidente do conselho de administração da ULS de Santa Maria adiantou à TSF que “estão a decorrer os processos de selecção e de recrutamento”.

Encerrada há um ano

O investimento na obra e nos equipamentos foi de seis milhões de euros e estava previsto que inicialmente a obra ficasse concluída no final do primeiro trimestre deste ano. O processo atrasou com a necessidade de visto do Tribunal de Contas.

A urgência obstétrica encerrou a 1 de Agosto do ano passado para obras, estando planeada, além da reformulação dos blocos de partos e do internamento, também a neonatologia. No comunicado, a ULS adiantou que a nova área para Ecografia Obstétrica e Ginecológica está "em fase de conclusão" e que "decorrem os procedimentos dos projectos de reabilitação e ampliação do Internamento de Puerpério, Internamento de Alto Risco e ainda a ampliação/requalificação da Neonatologia".

"Esta 2.ª fase está estimada em 4 milhões de euros e terminará parte este ano e outra no verão de 2025, incluindo a Neonatologia", tendo em conta que os investimentos no Internamento de Alto Risco e nas instalações sanitárias individuais do internamento de Peurpério "foram decididas pelo actual Conselho de Administração".

O encerramento da urgência e do bloco de partos ficou marcado pela polémica relacionada com o afastamento dos anteriores directores de departamento e de serviço, após contestarem o planeamento das obras que implicou o encerramento total da urgência. Foi também por essa altura que o serviço enfrentou especiais dificuldades com a realização de escalas para o serviço de urgência, cumprindo os números das equipas-tipo.

A Ordem dos Médicos realizou visitas ao serviço e concluiu, num relatório divulgado em Julho do ano passado, que a situação que se vivia na altura comportava “riscos graves para a segurança das grávidas, doentes e médicos” e que não existiam condições para o serviço de urgência e bloco de partos continuarem abertos nos moldes em que estavam a funcionar.

Após o encerramento da maternidade, as equipas do Hospital de Santa Maria foram deslocadas para trabalharem em colaboração com o Hospital São Francisco Xavier. Situação contestada por vários profissionais e que levou a que alguns acabassem por apresentar o pedido de demissão.

Actualmente, os obstetras de Santa Maria estão a apoiar as equipas do Hospital Beatriz Ângelo (Loures). Situação que se vai manter até ao final de Agosto, segundo declarações de Carlos Martins à TSF. No comunicado, entretanto enviado, a ULS refere que a decisão de manter esta colaboração de quatro equipas (um especialista e um interno) por mais um mês tem o "o objectivo de assegurar estabilidade nas escalas do Serviço de Urgência de Obstetrícia/Ginecologia do HBA e previsibilidade de resposta para as grávidas que procuram estes serviços nesta época do ano".